Çorum'da 4 bin yıllık bağlar yeniden hayat buluyor

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda geçmişi Hititlere kadar uzanan tarihi Höke Bağları yeniden canlandırılıyor.



Boğazkale Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Höke bağlarında yaklaşık 100 dönüm bağ alanına 18 Bin adet Üzüm fidanı dikimi yapıldı.



3 Vilayet, 5 Kaza ve 85 parça köyün bağcılık alanı olarak bilinen ve geçmişi Hitit Medeniyetine kadar uzanan tarihi Höke Bağları son yıllarda eski günlerini ve önemini yitirmiş durumdaydı. Boğazkale Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsünden bağcılık konusunda uzman ekipler ile yerinde inceleme ve araştırma çalışmaları yapılarak Höke Bağlarının yeniden canlandırılması planlandı. Boğazkale Kaymakamlığı tarafından yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışmalar kapsamında, arazi ve bağ alanlarının incelenmesi, toprak analizlerinin yapılması, Höke Üzümünün ıslah çalışmaları ve bölge iklimine en uygun üzüm türünün belirlenmesi aşamaları tamamlanarak yaklaşık 100 dönüm bağ alanına dikim yapıldı.



Boğazkale İlçe Merkezi, Yekbas, Emirler ve Evci köylerimizden üzüm yetiştiricilerimize yönelik eğitim çalışmaları yapılmış, Tokat'ta bulunan modern bağcılık alanlarına araştırma gezileri düzenlenerek yetiştiricilerimizin de bilinçlenmesi ve modern teknikler ile bağcılık yapılması konusunda uzun soluklu bir çalışma yürütüldü.



Bölgede üzüm yetiştiriciliği ve bağcılığın geliştirilmesi ve eskisi gibi bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması amacıyla başlatılan projede yaklaşık 100 dönüm bağ alanı oluşturulmak üzere 18 Bin üzüm fidanı üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.



Dikim yapılacak olan bağ alanlarını ve dikim çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Yunus Ataman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Tarihi Hitit Medeniyetine kadar uzanan ve yaklaşık 4 bin yıllık bir geçmişi olan Höke Bağları gerek ilgisizlik gerekse günümüzün koşullarına uymayan üretim yöntemleri nedeniyle verimini ve önemini kaybetmiş durumdaydı. Bir zamanlar bölgenin önemli bir geçim kaynağı olan bu kıymetli ve tarihi bağ alanının daha modern yöntemlerle işlenmesi ve bölge halkına gelir sağlayacak potansiyele ulaşması amacıyla hem bu konuda teknik bilgi sahibi kurum ve kuruluşlarla hem de çiftçilerimizle bir araya gelerek bir yol haritası belirledik. Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Tarım Müdürlüğümüzde konunun uzmanı ekiplerle yerinde inceleme ve araştırmalar yaparak bölgenin hava şartları ile toprak yapısına en uygun üzüm çeşidini tespit ederek bu konuda gerekli altyapıyı sağlamak adına toprak analizlerinden, tür ıslahına, üreticilerimizin eğitiminden, iyi uygulamaların yerinde incelenmesi amacıyla araştırma gezilerine kadar kapsamlı bir çalışma yürüterek projenin en önemli kısmı olan üzüm fidanlarının dikimi aşamasına geçtik. Tarihi Höke Bağlarında yaklaşık 100 dönüm modern bağ kurulması amacıyla 18 bin fidanı üreticilerimize dün itibarıyla ücretsiz olarak ulaştırdık. Bugün ise bağ alanlarını yine teknik ekibimiz ile dolaşarak usulüne uygun dikim yapılmasını ve çiftçilerimizin dikim aşamasında karşılaştıkları problemleri bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı devam ettirerek bağ alanlarını artırmayı hedefliyoruz. Üzüm üretimin tekrar bölgenin önemli bir gelir kaynağı olacağına inanıyorum. Tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. - ÇORUM