Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem...Deprem anı kamerada - Son Dakika

Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem... Deprem anı kamerada

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Çorum'da saat 02.06'da merkezi Sungurlu ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13.94 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Sungurlu'nun yanı sıra Alaca, Uğurludağ, İskilip, Bayat ilçeleri ile Çorum merkezde de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.