Çorum'da, 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da, 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da, 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

ÇORUM'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişi, tutuklandı.

Çorum'da, 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

ÇORUM'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişi, tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen materyallere el konuldu. Sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında  adliyeye sevk edildi. 4 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.Tutuklananlar arasında terör örgütünün bombalı eylemlerine karışanlar ile DEAŞ'ın sözde Bağdat Valisi yardımcısının korumasının da yer aldığı öğrenildi.


Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:44 Kaynak: DHA
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