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Çorum'da 4 ev yandı

11 dakika önce

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı.

Çorum'da 4 ev yandı, System.String[]
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkavak köyünde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın yakınındaki 3 eve de sıçradı. Haber verilmesi üzerine İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip köye sevk edildi. Yangın nedeniyle çevre ilçelerden de takviye ekip istendiği öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
İskilip, Çorum, 3. Sayfa
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