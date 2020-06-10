Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı (2) - Son Dakika

Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı (2)
'BÖLGEDE ASLAN OLMA İHTİMALİ SÖZ KONUSU OLAMAZ'Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgede aslan olma ihtimalinin bulunmadığının belirterek "Bu bölgede binlerce yıl önce aslanların olduğu biliniyor ama günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz.
'BÖLGEDE ASLAN OLMA İHTİMALİ SÖZ KONUSU OLAMAZ'
Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgede aslan olma ihtimalinin bulunmadığının belirterek "Bu bölgede binlerce yıl önce aslanların olduğu biliniyor ama günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Bazen hayvanat bahçelerinden aslanların kaçma durumu oluyor ancak yaptığımız araştırmaya göre böyle bir durum da söz konusu değil. Biz, iddia üzerine bölgede inceleme yaparak drone ile görüntüler aldık. Her ihtimale karşı bölgeye fotokapanlar yerleştirdik. Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir. Aslan olabileceği yönünde herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü olsaydı çoktan tespit edilirdi" dedi.Büyükbaş hayvanların çakal ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu telef olabileceğine dikkat çeken Gözler, "Bölgede birkaç çakalın yaşadığı biliniyor. Aslan gördüğünü iddia eden kişi, bize ayak izlerini göstereceğini söyledi ama bölgedeki arazide herhangi bir ize rastlamadık. Söz konusu bölgede, sazlık ve geniş bir araziden oluşuyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:02 Kaynak: DHA
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