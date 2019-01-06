Çorum'da 4 İlçede Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Çorum'un 4 ilçesi'nde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Çorum
'un 4 ilçesi'nde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çorum İl milli eğitim müdürü Seyit Ali Büyük, "Yoğun kar yağşı nedeniyle İlimize bağlı Sungurlu
, İskilip
, Laçin
ve Kargı
ilçelerinde tüm resmi ve özel, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:51 Kaynak: İHA
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