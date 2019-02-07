Son Dakika Haberleri: Çorum'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Çorum'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

58 dakika önce

ÇORUM'da, 4 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı, paniğe kapılan apartman sakinleri sokağa döküldü.

Çorum'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
ÇORUM'da, 4 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı, paniğe kapılan apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. 

Yangın, akşam saatlerinde  Kale Mahallesi Zafer 3'üncü Cadde'de çıktı. 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, ev sahiplerinin misafirlikte olduğu sırada, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler bir anda tüm evi sardı. Bina sakinleri, duman ve alevleri fark edince evlerini terk ederek sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Soğutma çalışmasının ardından, bina sakinleri evlerine döndü. Kullanılmaz hale gelen dairenin sahibine durum bildirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:50 Kaynak: DHA

İtfaiye, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı 2. Abdülhamid'in Torunu Nilhan Osmanoğlu, Tepki Çeken Sözleriyle İlgili Açıklama Yaptı

Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi PKK'lı Terörist, Avusturya'da Bir Devlet Memurunu Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 00:48:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]