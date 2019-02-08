Son Dakika Haberleri: Çorum'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Çorum'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

7 dakika önce

ÇORUM'da, 4 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı, paniğe kapılan apartman sakinleri sokağa döküldü.

Çorum'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
ÇORUM'da, 4 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı, paniğe kapılan apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. 

Yangın, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Zafer 3'üncü Cadde'de çıktı. 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, ev sahiplerinin misafirlikte olduğu sırada, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler bir anda tüm evi sardı. Bina sakinleri, duman ve alevleri fark edince evlerini terk ederek sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Soğutma çalışmasının ardından, bina sakinleri evlerine döndü. Kullanılmaz hale gelen dairenin sahibine durum bildirilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:46 Kaynak: DHA

İtfaiye, Çorum, Güncel
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