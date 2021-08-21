Üye Girişi
Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu - Son Dakika

Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu

21.08.2021 23:26

Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu Olayda ölen ya da yaralanan olmazken zanlının iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi Savaş alanına dönen kuaför dükkanında rehineler korku dolu anlar...

Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu

Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken zanlının iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi

Savaş alanına dönen kuaför dükkanında rehineler korku dolu anlar yaşadı

ÇORUM - Çorum'da iddiaya göre yaşadığı ailevi problemler nedeniyle pompalı tüfekle girdiği kuaför dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat süren müzakereler sonucu polise teslim oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken zanlının iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Olay, Kültür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunun kendisine gösterilmediği gerekçesiyle bunalıma girdiği belirtilen Mustafa Y., erkek kuaförüne girerek içeride bulunan işyeri sahibi ve 3 kişiyi rehin aldı. Zanlı içeride etrafa rastgele ateş açarken, şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı. Adeta savaş alanına dönen işyerinin camları kırılırken, olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek ve içeride rehin alınan 4 kişinin serbest kalması için müzakere başlattı. Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek koordine etti. 5 saat süren müzakereler sonucu rehinelerin tamamı serbest kalırken Mustafa Y., silahıyla bir süre daha işyerinde bekledi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu zanlı silahını polislere vererek teslim oldu. Öte yandan zanlının geçtiğimiz günlerde yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Rehine krizinin sona ermesinin ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Şahsın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir olay yaşandı. Arkadaşlarımız herhangi bir kimseye zarar gelmeden kurtarılmasını sağladı. Olay bu kadar. İçeride 4 rehine vardı. En son 1 kişiye kadar düştü. O da serbest bırakılmasının ardından şahsın kendisine zarar gelmesin diye bir müddet bekledik ve teslim olmasını sağladık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(MMY-KA-DK-Y)

Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu
Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu
Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu
Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu

Kuaför, Polis, Savaş, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın son halini paylaştı 00:19 Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın son halini paylaştı Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu 22:10 Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü 21:26 Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti 20:49 Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati 20:19 Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati "Zeon" Akçay trafik kazası geçirdi Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı 17:22 Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
Seçmene 16:30 Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı 14:05 Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le telefon görüşmesi yaptı
17:51 Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
17:44 Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı
17:21 Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
17:20 Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu
17:13 Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi
17:08 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok
17:02 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti
16:49 Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı
16:29 Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi
Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı         
00:24
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Afyonkarahisar'da korkunç olay! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu Afyonkarahisar'da korkunç olay! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu         
21:57
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi         
20:54
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı         
17:44
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti         
17:03
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum         
13:17
Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek         
12:35
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı         
10:55
Tuncer ailesinin park kavgası! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya dahil oldu Tuncer ailesinin park kavgası! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya dahil oldu         
10:14
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 05:47:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement