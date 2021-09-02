Çorum'da 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kahvehanenin bahçesinde oturan dört kişi yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar akşamı Ulukavak Mahallesinde meydana gelmişti. İddialara göre, Mavral Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu o sırada bir kahvehanenin bahçesinde oturan F.K, F.Ç, K.K. ve C.Ö vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi. Zanlı olayla kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM