Çorum'da 40 metre telefon hattı kablosu çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Çorum'un İskilip ilçesinde 40 metre kablo çaldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarını aydınlatmaya yönelik çalışma başlatıldı.

İskilip ilçesine bağlı Beyoğlan köyünde 40 metre telefon hattı kablosunun çalındığını tespit eden jandarma ekipleri, zanlıyı Dodurga ilçesine bağlı Alpagut köyündeki evinde yakaladı.

Evde yapılan aramada kesilmiş halde 40 metre uzunluğunda telefon kablosu, tel kesme makası ve olayda kullanılan araç ele geçirildi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.