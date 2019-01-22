Çorum'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
1 saat önce
ÇORUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
ÇORUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum- Ankara
Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sisli havada ve kaygan zeminde aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu 5 araç, birbirlerine çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Çorum
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:58 Kaynak: DHA
Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Sosyal Medyadan Gelen "Biraz Kocanla İlgilen" Yorumuna Sert Çıktı
Havalimanlarına 3 Bin 619 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar