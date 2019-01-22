Çorum'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
14 dakika önce
ÇORUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
ÇORUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum- Ankara
Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sisli havada ve kaygan zeminde aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu 5 araç, birbirlerine çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:15 Kaynak: DHA
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