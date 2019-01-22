Son Dakika Haberleri: Çorum'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Çorum'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

14 dakika önce

ÇORUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Çorum'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
ÇORUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Ankara Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sisli havada ve kaygan zeminde aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu 5 araç, birbirlerine çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Ankara, Çorum, Güncel
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