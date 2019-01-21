Çorum'da 5 Bin 100 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
34 dakika önce
Çorum'da düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çorum
'da düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, merkeze bağlı Eskiköy
Kışlacık Mahallesi'nde ikamet eden M.Y'nin (55) kaçak içki ürettiği belirlendi.
M.Y'ye ait eve yapılan operasyonda 5 bin 40 litre şarap ve 60 litre rakı ele geçirildi. İçkinin yanı sıra kaçak üretimde kullanılan damıtma sistemi ve çeşitli malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: AA
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