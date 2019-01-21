Son Dakika Haberleri: Çorum'da 5 Bin 100 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Çorum'da 5 Bin 100 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

34 dakika önce

Çorum'da düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çorum'da 5 Bin 100 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Çorum'da düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, merkeze bağlı Eskiköy Kışlacık Mahallesi'nde ikamet eden M.Y'nin (55) kaçak içki ürettiği belirlendi.

M.Y'ye ait eve yapılan operasyonda 5 bin 40 litre şarap ve 60 litre rakı ele geçirildi. İçkinin yanı sıra kaçak üretimde kullanılan damıtma sistemi ve çeşitli malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Çorum, Güncel
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