Çorum'da 5 bin fidan ve kitap dağıtıldı - Son Dakika
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Çorum'da 5 bin fidan ve kitap dağıtıldı

01.04.2022 19:10
Çorum'da 5 bin fidan ve kitap dağıtıldı

Çorum'da "Bir Fidan Bir Kitap Projesi" kapsamında, 5 bin fidan ve ücretsiz kitap dağıtımı yapıldı.

Çorum'da "Bir Fidan Bir Kitap Projesi" kapsamında, 5 bin fidan ve ücretsiz kitap dağıtımı yapıldı.

Kütüphane Haftası ve Orman Haftası'nın aynı günlere denk gelmesi dolayısıyla Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü arasında "Bir Fidan Bir Kitap Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Kadeş Barış Meydanı'nda vatandaşlara 5 bin dişbudak, akçaağaç, badem, ıhlamur, ağaçhatmi ve çınar fidanı dağıtıldı. Proje kapsamında İl Halk Kütüphanesinin gezici kütüphanesi aracılığıyla fidan alanlara kitap hediye edildi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan, etkinlikte vatandaşlara kitap ve fidan verdi.

Kubalı, gazetecilere, vatandaşlara fidan, çocuklara kitap dağıtarak ülkenin geleceğini koruma anlamında önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'de kitap okuma oranının düşük, ormanlaşma konusunda katedilmesi gereken çok yolun olduğunu belirten Kubalı, "Uydudan baktığımızda Türkiye sarı olmasın, yemyeşil görünsün. Her yerde ormanlar olsun. Anadolu bunu hak ediyor." dedi.

Hakan Kubalı, Türkiye'nin ormanlaşmayla, bilimle ve okumayla gelişebileceğini kaydetti.

Kayaalp de Orman Haftası kapsamında 5 bin fidan dağıttıklarını belirterek, "Dağıttığımız fidanlarla topraklarımız yeşerecek, kitaplarla da zihinlerimiz gelişecek, yeşerecek. İkisini bağdaştırarak böyle anlamlı bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Durukan ise vatandaşlara gezici kütüphane aracılığıyla kitap hediye ettiklerini aktardı.

Çorum'da 5 bin fidan ve kitap dağıtıldı
Çorum'da 5 bin fidan ve kitap dağıtıldı
Çorum'da 5 bin fidan ve kitap dağıtıldı
Çorum'da 5 bin fidan ve kitap dağıtıldı

YORUMLAR
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orman haftası, Türkiye, Çorum, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da 5 bin fidan ve kitap dağıtıldı - Son Dakika


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