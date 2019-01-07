Son Dakika Haberleri: Çorum'da 500 Kişiye İş İmkanı

Çorum'da 500 Kişiye İş İmkanı

2 saat önce

Çorum'da İŞKUR İl Müdürlüğünce, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500 kişi, çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreyle istihdam edilecek.

Çorum'da 500 Kişiye İş İmkanı, System.String[]
Çorum'da İŞKUR İl Müdürlüğünce, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500 kişi, çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreyle istihdam edilecek.

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, yaptığı yazılı açıklamada TYP başvurularının 7-11 Ocak tarihleri arasında Cengiz Topel Caddesi'ndeki İŞ-KUR hizmet binasına yapılacağını bildirdi.

Kontenjandan fazla başvuru gelmesi durumunda işe alınacak kişilerin kura ile belirleneceğini belirten Şahan, 1 Şubat - 30 Temmuz tarihlerinde istihdam edilecek kişilere asgari ücret tutarında maaş ödeneceğini kaydetti.

Son bir yıl içinde TYP'den toplam 9 aydan az faydalanmış olanların, 9 aya tamamlanacak şekilde programdan yararlanabileceğini ifade eden Şahan, şunları kaydetti:

"Kamusal çevre temizliği ve park düzenlemeleri ile ilgili faaliyetleri kapsayacak olan programa katılan işçilere asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacak. Başvuracak kişinin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak, açık öğretim hariç öğrenci olmamak, emekli ve malul aylığı almamak, son bir yıl içinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak, son altı ay içinde İŞKUR'un diğer programlarından faydalanmamış olmak, son bir yıl içinde TYP'den dokuz aydan az faydalanmış olmak gerekmektedir. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP'ye katılabilir. Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır."

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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