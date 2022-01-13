Çorum'da 576 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'da 576 litre kaçak içki ele geçirildi

ÇORUM - Çorum'da bir işyerinin deposuna polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 576 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak/sahte içki üretimi ve satışının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, bir şahsın işyerine ait deposunda sahte alkollü içki ürettiği tespit edildi. Alınan bilgi üzerine ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda sahte 544 litre şarap, 33 litre rakı ile distile alkollü içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, anason, gliserin, alkolmetre ve damıtma tüpü yakalanarak ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlandı.