Çorum'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

04.07.2022 18:29
Çorum'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düvenci beldesi ile il merkezine bağlı köy ve mahallelerde yaşayan M.T, N.G, Ş.D, V.S, A.Y. ve E.Y, doğadan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran bu kişilerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Düvenci, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorum'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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