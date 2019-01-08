Çorum'da 7 İlçede Eğitime Ara Verildi
54 dakika önce
Çorum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede eğitime ara verildi.
Çorum
'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı açıklamada, " Alaca
, Sungurlu
, Mecitözü
, Ortaköy
,Boğazkale
, Oğuzlar
, Laçin
ilçelerimizde 9 Ocak 2019 Çarşamba
günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:32 Kaynak: İHA
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