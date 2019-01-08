Son Dakika Haberleri: Çorum'da 7 İlçede Eğitime Ara Verildi

Çorum'da 7 İlçede Eğitime Ara Verildi

54 dakika önce

Çorum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede eğitime ara verildi.

Çorum'da 7 İlçede Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Çorum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı açıklamada, " Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy ,Boğazkale, Oğuzlar, Laçin ilçelerimizde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:32 Kaynak: İHA

Alaca, Çorum, Güncel
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