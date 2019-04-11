Çorum'da 8 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde akaryakıt istasyonlarında yapılan denetimde 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde akaryakıt istasyonlarında yapılan denetimde 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kontrolleri kapsamında Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmancık ilçesinde akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.



Jandarmanın da katıldığı denetimler sırasında ekipler, Samsun kara yolundaki bir istasyonda, otomasyon sistemde gözükmeyen akaryakıt tankı tespit etti.



İncelemede, istasyonun yakınındaki üç katlı bir binanın zemin katında bulunan tanktaki 8 bin litre akaryakıtın, yer altına gizlenmiş özel düzenekle istasyondaki pompalara aktarıldığı belirlendi.



Ele geçirilen 8 bin litre akaryakıtın gümrük kaçağı olduğu tespit edildi.



İstasyonu mühürleyen ekipler, el konulan kaçak akaryakıtı İl Özel İdaresi'ne teslim etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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