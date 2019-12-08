Son Dakika Haberleri: Çorum'da 8 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Son Dakika Güncel Çorum'da 8 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Çorum'da 8 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu

6 saat önce

Çorum'da 8 katlı apartmanda çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Çorum'da 8 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu, System.String[]

Çorum'da 8 katlı apartmanda çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Üçtutlar Mahallesi'ndeki Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Tülay Akça'ya ait apartman dairesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de binadaki vatandaşları tahliye etti. Tüm daireyi saran yangın, ekiplerin 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Bazı apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını üzüntüyle takip etti. Bu sırada fenalık geçiren bir kadına, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir de olay yerine gelerek, yangın hakkında bilgi aldı.

İtfaiye, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:18 Kaynak: AA
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