Çorum'da 80 bin adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da 80 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

09.05.2022 18:07
Çorum'da 80 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Çorum'da bir otomobilde yapılan aramada 80 bin adet sahte bandrollü sigara ele geçirildi.

Çorum'da bir otomobilde yapılan aramada 80 bin adet sahte bandrollü sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın Çorum'a kaçak, sahte bandrollü makaron sigara ve kıyılmış tütün getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucu araçta 80 bin adet kaçak, sahte bandrollü makaron sigara, 8 kilo kaçak sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

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Çorum'da 80 bin makaron ele geçirildi Çorum'da 80 bin makaron ele geçirildi GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 4 GÖZALTI GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Kaçakçılık, Sigara, Tütün, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da 80 bin adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da 80 bin adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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