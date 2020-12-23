Son dakika: 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuruna "Başarı Belgesi" verildi - Son Dakika

Son dakika: 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuruna "Başarı Belgesi" verildi

23.12.2020 15:37

Son dakika haberi: Çorum'da 85 yaşındaki hasta kadını 5. kattaki evine sırtında taşıyan ve davranışı ile takdir toplayan 30 yaşındaki polis memuru Hasan Başpınar, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Çorum'da 85 yaşındaki hasta kadını 5. kattaki evine sırtında taşıyan ve davranışı ile takdir toplayan 30 yaşındaki polis memuru Hasan Başpınar, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile 85 yaşındaki hasta Müzeyyen Kahramantekin'i hastaneden evine götüren polis memurları Hasan Başpınar, Cevdet Çoban, Metin Oğuz ve Mustafa Ulu'yu makamında kabul etti.

Çiftçi, görüşmenin ardından polis memurlarına görevlerini özveriyle yerine getirmelerinden ötürü "Başarı Belgesi" verdi.

Çiftçi, gazetecilere, polis memurlarının ihtiyaç sahibi bir vatandaşı sırtında taşıyarak örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Polisin, toplumun huzur ve emniyetinin temini, vatandaşın can ve mal emniyetinin temini gibi görevlerinin olduğunu belirten Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Bunların yanı sıra suç ve suçluların takibi, adalete teslimi gibi görevleri de var. Ancak burada yapılan tamamen insani bir görev. Arzu ettiğimiz devlet, kamu görevlisi anlayışı bu şekilde. Bizler her daim vatandaşımızın, devletimizin, milletimizin hizmetindeyiz. Bu maksatla görev yapıyoruz. Örnek davranışa imza attıklarından dolayı ekipteki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, hayırlı çalışmalarının devamını niyaz ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Gülser de hastane polisinin kimsesiz ve çaresiz kalanlara sürekli benzer şekilde hizmet verdiğini belirterek, "Arkadaşlarımız yüksek görev anlayışı içinde fedakarlık göstererek, hasta teyzemizi sırtında taşıyarak evine ulaştırmıştır. Üstün görev anlayışları bizlerce de takdirle karşılandı." diye konuştu.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde yatağa bağımlı yaşayan Kahramantekin, rahatsızlanınca komşularının çağırdığı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, tedavisi yapılan Kahramantekin, evine dönebilmek için hastane polisinden yardım istemişti.

Polis memuru Hasan Başpınar'ın, dün Kahramantekin'i 5. kattaki evine sırtında çıkarırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmış ve takdir toplamıştı. İ

çişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından fotoğrafları paylaşarak, gül ve alkış görseline yer verdiği paylaşımında, "Türk polisi... Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar." ifadesini kullanmıştı.

Son dakika: 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuruna Başarı Belgesi verildi
Son dakika: 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuruna Başarı Belgesi verildi
Son dakika: 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuruna Başarı Belgesi verildi
Son dakika: 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuruna Başarı Belgesi verildi

Polis Memuru, Başpınar, Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuruna 'Başarı Belgesi' verildi - Son Dakika


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