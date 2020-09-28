Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı - Son Dakika

Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü kaçakçılar ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı, System.String[]

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü kaçakçılar ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

2020 yılında düzenlenen seri operasyonlarda suç ve suçlularla etkin bir mücadele yürüten güvenlik güçleri operasyonlarda binlerce litre kaçak içkinin yanı sıra gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirdi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da yılbaşından bugüne kadar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma ve düzenlenen operasyonlarda 31 bin 402 litre kaçak şarap, 958 litre kaçak rakı, 217 kilo anason, 271 paket sigara, 610 kök kenevir, 60 adet ekstasy, 246 adet sentetik hap, 4 kilo 193 gram kubar esrar, 6 adet dedektör, 3 adet jeneratör, 2 adet tabanca, 184 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, ile 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise, bin 217 paket kaçak sigara, 762 bin 150 kilo kaçak tütün, 670 bin 600 adet boş makaron, 61 bin 620 adet dolu makaron, 687 bin 52 litre kaçak içki, 620 litre kaçak içki yapımında kullanılan madde, 45 litre içki kiti, 453 şişe içki, 14 bin 847 adet cinsel içerikli hap, 259 adet tarihi eser, 9 bin 446 adet bandrol, 1 adet baskı makinesi, 14 bin 500 adet sigara kutusu, 2 adet gümrük kaçağı araç, 2 adet alkol ölçüm cihazı, 1 adet havalı tabanca, 250 adet faturasız çakmak, 1 adet telsiz, 29 adet tabanca, 28 adet şarjör, 30 adet tüfek, 424 adet tabanca fişeği, 473 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kesici delici alet, 1 adet muşta, 5 adet çek ve senet, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte çek, 16 bin 300 kg esrar maddesi, 2 bin 607 adet sentetik ecza, 574 adet ekstasy hap, 602 kök Hint keneviri bitkisi, 32,38 gram eroin maddesi, 13,65 gram skunk maddesi, 53,67 gram metamfetamin maddesi, bin 398 gram sentetik kannobinoid(bonzai), 58 adet mermi ele geçirildi.

Açıklama da, polis ve jandarma ekiplerinin kaçakçılarla etkin mücadelesinin devam ettiği belirtildi. - ÇORUM

Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı
Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı
Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı
Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı
Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı
Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Silah, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı         
19:20
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu         
17:20
Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:11
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 20:31:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis ve jandarma zehir tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei