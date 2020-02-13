Çorum'da "9. Kitap ve Kültür Günleri" 20-29 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da '9. Kitap ve Kültür Günleri' 20-29 Mart'ta yapılacak - Son Dakika

Çorum'da "9. Kitap ve Kültür Günleri" 20-29 Mart'ta yapılacak

6 saat önce

Çorum Belediyesi tarafından 9'uncusu düzenlenecek Kitap ve Kültür Günleri 20-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çorum'da

Çorum Belediyesi tarafından 9'uncusu düzenlenecek Kitap ve Kültür Günleri 20-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belediye tarafından Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenecek etkinlik için kurumlar arasında protokol imzalandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çorum'un çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını belirterek etkinliğin düzenlenmesine vesile olan Çorum Belediyesine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 20-29 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinliğin kapsamını genişlettiklerini belirterek, bu yıl daha büyük bir alanda ve daha çok yazar ve kitabı Çorum halkı ile buluşturacaklarını söyledi.

Fuar alanında düzenlenecek etkinlikte 70 yayınevi ve 25 yazarı ağırlayacaklarını dile getiren Aşgın, "Bu organizasyon, şehrimizin tanıtımı adına gerçekten çok önemli bir etkinlik olacak. Bize yakışan, hemşehrilerimize yakışan bir organizasyon olacak. Her yaştan hemşehrimizi kitap günleri ve etkinliklerine bekliyoruz." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da etkinliğin Çorum'a büyük bir zenginlik katacağına inandıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından organizasyon için iş birliği protokolü imzalandı.

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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