Son Dakika Haberleri: Çorum'da 90 bin 890 öğrenci ders başı yapacak
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Çorum'da 90 bin 890 öğrenci ders başı yapacak

1 saat önce

Çorum'da yarın ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 90 bin 893 öğrenci ders başı yapacak.

Çorum'da 90 bin 890 öğrenci ders başı yapacak, System.String[]

Çorum'da yarın ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 90 bin 893 öğrenci ders başı yapacak.


Türkiye geneli ile birlikte Çorum'da yaz tatilinin ardından öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına yarın merhaba diyecek. İl genelinde bulunan 452 eğitim kurumunda 90 bin 890 öğrenci eğitim-öğretime yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak.


İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona ererken 3 Şubat 2020 tarihinde eğitim-öğretim yeniden başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. - ÇORUM

Türkiye, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
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