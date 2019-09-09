Son Dakika Haberleri: Çorum'da 90 bin 890 öğrenci ders başı yaptı
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Çorum'da 90 bin 890 öğrenci ders başı yaptı

2 saat önce

Çorum'da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Çorum'da 90 bin 890 öğrenci ders başı yaptı, System.String[]

Çorum'da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Ziya Gökalp İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelinde 90 bin 890 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Kentteki eğitim altyapısının her geçen yıl güçlendiğini ifade eden Çiftçi, "Yavrularımızın geleceğini en iyi ve en güzel şekilde sağlamak için durmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılımız bütün öğrencilerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.


Törenin ardından öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına girdi. Vali Çiftçi ve beraberindekiler de öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek ilk gün heyecanına ortak oldu.

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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