Çorum'da 95 gence yazılım ve kodlama eğitimi verilecek - Son Dakika

Çorum'da Mucitler Derneğince Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yürütülen "Gençlerle Kodluyoruz Projesi" kapsamında 95 gence kodlama ve yazılım eğitimi verilecek.

Mucitler Derneği Başkanı İbrahim Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının finansal desteğiyle hayata geçirilen projenin yoğun ilgi gördüğünü bildirdi.

Projenin tanıtımı için çevrim içi ortamlarda Çorumlu gençlere yönelik semineler düzenlediklerini aktaran Şahin, "Geleceğin en önemli mesleklerinden görülen siber güvenlik, 3B modelleme ve tasarım, oyun geliştirme ve mobil uygulamaya yönelik Çorumlu gençlerin ilgisini çekmek ve bu alanda eğitimler düzenlemek amacıyla yürüttüğümüz proje büyük ilgi gördü. Proje kapsamında düzenleyeceğimiz kurslara talep beklenenin üzerinde." ifadelerini kullandı.

Çorum Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenecek kurslara kayıtların tamamlandığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ağustos ayının başından itibaren başlatmayı planlandığımız kurslarda 95 kişi yazılım ve kodlama tekniklerini öğrenecek. Eğitimler, alanında deneyimli akademisyenler ve mühendisler tarafından verilecek. 6 ay verilmesi planlanan kursların sonunda, başarılı öğrencilerle sertifika verilecek. Biz bu projenin tamamlanmasının ardından, kurslarda başarılı olan öğrencilerden bir takım oluşturup, yazılım geliştirme yönünde çalışmalarda bulunmayı planlıyoruz."

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