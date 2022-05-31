Çorum'da abartı egzozlu araçlara yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika
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Çorum'da abartı egzozlu araçlara yönelik denetimler sürüyor

31.05.2022 17:22
Çorum'da abartı egzozlu araçlara yönelik denetimler sürüyor

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kentteki abartı egzozlu araçlara yönelik yapılan denetimde 7 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kentteki abartı egzozlu araçlara yönelik yapılan denetimde 7 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Trafik ekipleri, kentte gürültü kirliliğine neden olan abartı egzozlu araçlara yönelik 5 noktada eş zamanlı denetim yaptı.

Denetimlerde özellikle modifiyeli araçlara yoğunlaşan ekipler, durdurdukları araçların egzozlarını kontrol etti.

Kontrollerde Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık tespit edilen 7 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 3 araç da trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Çorum'un trafik açısından güvenli şehirlerden olduğunu söyledi.

Sürücüleri bilgilendirerek trafik güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını belirten Demir, bunun yanında denetimlere de ağırlık verdiklerini aktardı.

Demir, denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sonuç verdiğine dikkati çekerek, "Denetim ve bilgilendirme çalışmalarımız sonucu 2022 yılının ilk 5 ayında abartı egzoz ihbarlarında yüzde 72 düşüş meydana geldiği istatistik verilerinden anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Tragger, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da abartı egzozlu araçlara yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika


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