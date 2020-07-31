Çorum'da acemi kasaplar hastanelere akın etti - Son Dakika

Çorum'da acemi kasaplar hastanelere akın etti

ÇORUM'da, bayramın ilk gününde kurban keserken yaralananlar hastanelerde tedaviye alındı.

ÇORUM'da, bayramın ilk gününde kurban keserken yaralananlar hastanelerde tedaviye alındı. Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Belediyelerin gösterdiği kesim alanlarına gidenler, kurbanlarını kesti. Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, çengel ya da kurbanlık hayvanın darbesiyle yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Çoğu elinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Yaralanmalar genellikle bıçakla meydana gelirken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıklardan aldıkları darbe sonucu yaralandı. Yaralananların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 03:50

Kaynak: DHA

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