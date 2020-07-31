Çorum?da acemi kasaplar hastanelere akın etti
ÇORUM'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında acemi kasaplar, kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı.
ÇORUM'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında acemi kasaplar, kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı.Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Belediyelerin gösterdiği kesim alanlarına giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kurbanların kesilmesi sırasında kendilerini bıçakla, çengelle ya da kurbanlık hayvanın boynuz darbesiyle yaralayan vatandaşlar da hastanelerin acil servislerine başvurdu. Çoğu elinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Başta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki özel hastanelere yaklaşık 50 kişinin başvurduğu öğrenildi. Yaralanmalar genellikle bıçakla meydana gelirken bazı vatandaşlar ise kurbanlıklardan aldıkları darbe sonucu yaralandı. Yaralananların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 03:57
Kaynak: DHA
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