Çorum'da adliye karşısında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'da adliye karşısında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fatih Caddesindeki adliye sarayının karşısında bulunan bir kahvehanenin önünde, silahla yaralama suçu nedeniyle savcılığa sevk edilen yakınlarını bekleyen Adem Karabacak (24) ve İsmail K. (23), kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Adliye polisi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Karabacak ve İsmail K, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Karabacak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden birinin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Bu arada saldırı sonrası Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca da adliye dışına çıkarak, olayla ilgili polislerden bilgi aldı.