Çorum'da afetlere hazırlık için tatbikatlar sürecek - Son Dakika

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya, olası afetlere hazırlık için tatbikatların süreceğini bildirdi.

Kaya, Deprem Haftası nedeniyle Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşları başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de insanların her türlü doğal afete hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Halkı bilgilendirerek afetlerden en az zararla çıkmayı hedefliyoruz. Başkanlığımız 2021 yılını afet eğitim yılı ilan etmişti. Okullarda eğitimler verdik, herkese ulaşmaya çalıştık. Afet öncesinde neler yapılması gerektiğiyle ilgili insanları bilgilendirmeye çalıştık. Afet sırasında nasıl bir tavır takınılacağıyla ilgili 2022 yılı da uygulama yılı olarak ilan edildi. Yani teorik eğitimin pratiğe döküleceği bir yıl olacak 2022." dedi.

Kaya, 2022'de farklı afet senaryolarına göre tatbikatlar planladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

" Jandarma, belediye, itfaiye, UMKE, sivil toplum örgütleri, gönüllülerimizle tatbikat yaptık. Okullarda tatbikatlar yapıyoruz. İnsanların öğrendiklerini uygulayarak kalıcı hale getirilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlı ve plansız tatbikatlar yapacağız. Tatbikatların temaları değişecek. Kaybolma, mahsur kalma, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlerle ilgili tatbikatlarımız olacak. Diğer afet türleriyle ilgili de tatbikatlar yapacağız. Bu tatbikatların her biri aynı zamanda halkımızın bilgilendirilmesi amacını içeriyor."

Kaya, Çorum'un deprem riski taşıyan illerden olduğuna dikkati çekerek, "Çorum, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde. Bunun yanında Çorum'da birden fazla fay hattı var. Sungurlu Fay Hattı ile Merzifon Fay Hattı 7'nin üzerinde büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Ne zaman olacağını kestiremiyoruz. Hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Afet hakkında bilgilendirmek üzere en ücra yerleşim yerlerindeki vatandaşlara dahi ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Kaya, "Amacımız en ücra köşedeki kardeşimize dahi ulaşmak. İnsan odaklı, insanın hayatta kalmasını sağlamak için çalışan bir örgütüz. AFAD'ın temel özelliği, devletin merhamet ve şefkat eliyiz. Dünyanın her yerine insanlara yardım etmek için gidiyoruz. Gerek beslenme, gerekse diğer insani hizmetlerin yürütülmesinde AFAD var." diye konuştu.