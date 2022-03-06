Çorum'da afetlere hazırlık için tatbikatlar sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da afetlere hazırlık için tatbikatlar sürecek

06.03.2022 13:54
Çorum'da afetlere hazırlık için tatbikatlar sürecek

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya, olası afetlere hazırlık için tatbikatların süreceğini bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya, olası afetlere hazırlık için tatbikatların süreceğini bildirdi.

Kaya, Deprem Haftası nedeniyle Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşları başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de insanların her türlü doğal afete hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Halkı bilgilendirerek afetlerden en az zararla çıkmayı hedefliyoruz. Başkanlığımız 2021 yılını afet eğitim yılı ilan etmişti. Okullarda eğitimler verdik, herkese ulaşmaya çalıştık. Afet öncesinde neler yapılması gerektiğiyle ilgili insanları bilgilendirmeye çalıştık. Afet sırasında nasıl bir tavır takınılacağıyla ilgili 2022 yılı da uygulama yılı olarak ilan edildi. Yani teorik eğitimin pratiğe döküleceği bir yıl olacak 2022." dedi.

Kaya, 2022'de farklı afet senaryolarına göre tatbikatlar planladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

" Jandarma, belediye, itfaiye, UMKE, sivil toplum örgütleri, gönüllülerimizle tatbikat yaptık. Okullarda tatbikatlar yapıyoruz. İnsanların öğrendiklerini uygulayarak kalıcı hale getirilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlı ve plansız tatbikatlar yapacağız. Tatbikatların temaları değişecek. Kaybolma, mahsur kalma, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlerle ilgili tatbikatlarımız olacak. Diğer afet türleriyle ilgili de tatbikatlar yapacağız. Bu tatbikatların her biri aynı zamanda halkımızın bilgilendirilmesi amacını içeriyor."

Kaya, Çorum'un deprem riski taşıyan illerden olduğuna dikkati çekerek, "Çorum, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde. Bunun yanında Çorum'da birden fazla fay hattı var. Sungurlu Fay Hattı ile Merzifon Fay Hattı 7'nin üzerinde büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Ne zaman olacağını kestiremiyoruz. Hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Afet hakkında bilgilendirmek üzere en ücra yerleşim yerlerindeki vatandaşlara dahi ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Kaya, "Amacımız en ücra köşedeki kardeşimize dahi ulaşmak. İnsan odaklı, insanın hayatta kalmasını sağlamak için çalışan bir örgütüz. AFAD'ın temel özelliği, devletin merhamet ve şefkat eliyiz. Dünyanın her yerine insanlara yardım etmek için gidiyoruz. Gerek beslenme, gerekse diğer insani hizmetlerin yürütülmesinde AFAD var." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı Kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı Kırıkkale'deki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı Kırıkkale'deki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı

Öğretmenevi, Çorum, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da afetlere hazırlık için tatbikatlar sürecek - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:42 Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:14 The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 14:02:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da afetlere hazırlık için tatbikatlar sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement