Çorum'da ağaç dalına takılan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Çorum'da ağaç dalına takılan güvercini itfaiye kurtardı

25.07.2022 17:33
Çorum'da ağaç dalına takılan güvercini itfaiye kurtardı

Çorum'da ayakları ağacın dalına takılan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'da ayakları ağacın dalına takılan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahabey Caddesi'nde bir ağacın dalına ayakları takılan güvercinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine caddeye gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 metre yükseklikte takılı kalan güvercine merdivenle ulaştı.

Ekiplerce takıldığı yerden kurtarılan güvercin, yaralanmadığının tespit edilmesi üzerine gökyüzüne bırakıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da ağaç dalına takılan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da ağaç dalına takılan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika
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