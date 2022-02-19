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Çorum'da ağaca çarpan polis aracı takla attı - Son Dakika

Çorum'da ağaca çarpan polis aracı takla attı

19.02.2022 00:58
Çorum'da ağaca çarpan polis aracı takla attı

Çorum'da, tali yoldan önlerine çıkan otomobil'e çarpmamak için manevra yapan polis aracı takla attı.

Çorum'da, tali yoldan önlerine çıkan otomobil'e çarpmamak için manevra yapan polis aracı takla attı. Araç bulunan trafik polisleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 17. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 23 Nisan Kavşağından çevreyolu istikametine gitmekte olan trafik ekibi, ara yoldan bir anda önlerine çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada yol kenarında bulunan ağaca çarpan polis aracı takla attı. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken, polis aracında maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, polis aracının vinç ve çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. - ÇORUM

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Otomobil, Çorum, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da ağaca çarpan polis aracı takla attı - Son Dakika


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