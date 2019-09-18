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Çorum'da Ahilik Haftası kutlamaları

1 saat önce

Çorum'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf odalarının temsilcileri Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

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Çorum'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf odalarının temsilcileri Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.


ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları ve yılın ahilisi seçilen Ethem Gıdıkoğlu'nun hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi'ye çiçek hediye eden heyet günün anısına ahilik cübbesi giydirdi.


Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, her yıl geleneksel olarak kutladıkları Ahilik Haftasının bu yıl 32'incisi gerçekleştirdiklerini söyledi. Gür çeşitli etkinliklerle ahilik haftasını kutlayacaklarını belirtti.


Vali Mustafa Çiftçi de, Ahiliğin köklü bir gelenek olduğunu belirterek, Ahilik teşkilatının aynı zamanda bir tasavvuf kültürü olduğunu söyledi.


Ahi Evran'ın ilkelerinden birisinin "eline, diline ve beline sahip ol" anlayışı olduğunu hatırlatan Çiftçi, Ahi Evran'ın aynı zamanda "elini, gönlünü ve sofranı açık tut" sözünün de ahilik geleneğinden biri olduğunu belirtti.


Esnaflığın geleneklerini bilen birisi olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, "İşine ve geleneğine bağlı olan bütün esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Esnaflıkta iyi günler, kötü günler, inişli ve çıkışlı günler olabilir. Esnafımızın hallerine şükretmelerini ve kötü günlerin geçeceğini düşünmelilerini istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreç esnaflar için daha iyi olacaktır" dedi. - ÇORUM

Ahilik Haftası, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:25 Kaynak: İHA
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