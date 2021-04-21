Çorum'da ahırda 303 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

ANKARA polisi, Çorum'un Sungurlu ilçesinde ahıra düzenlediği operasyonda 303 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan Koçtuğ Volkan Özbilgin'in, 3 ay önce Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla tutuklanan ve evinde bavul dolusu dolar ve euro bulunan Yusuf Hakan Özbilgin'in kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Koçtuğ Volkan Özbilgin'in Ankara Çankaya'da oturduğu evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi elde edildi. Savcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı. Yapılan araştırmada şüphelinin memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayvancılık işiyle uğraştığı ve uyuşturucu maddeyi burada ahırda sakladığı belirlendi. Sabaha karşı Sungurlu'da ahıra düzenlenen operasyonda 6 çuval içinde 176 kilo 630 gram hint keneviri tohumu, 35 çuval içinde 127 kilo 60 gram esrar maddesi ve 2 tüfek ele geçirildi. Koçtuğ Volkan Özbilgin gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.

CASUSLUK OPERASYONUNUN KRİTİK İSMİ İLE AKRABAÖte yandan Koçtuğ Volkan Özbilgin'in, Ocak 2021'de MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu Savunma Sanayii Başkanlığına ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü görevinde bulunan Yusuf Hakan Özbilgin'in kuzeni olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Hakan Özbilgin'in evinde yapılan aramada 1,5 milyon dolar ve banka kasasında ise 3 milyon Euro ele geçirilmişti.