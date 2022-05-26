İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı

26.05.2022 11:04
İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı

ÇORUM'da çıktığı ahırın çatısının çökmesi sonucu sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇORUM'da çıktığı ahırın çatısının çökmesi sonucu sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün Karaağaç köyünde meydana geldi. Besici Şeref Türk'e ait inek, ahırın çatısına çıktı. Sahibinin indirmek istediği inek hareket edince çöken çatıda sıkıştı. Mahsur kalan ineği indiremeyen Türk, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki çatıya çıkarak, halatla bağladıkları ineği, vinçle sıkıştığı yerden kurtardı. Hayvanını teslim alan Türk, ekiplere teşekkür etti.


İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı
İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı
YORUMLAR
500
İlaçlama yapmak için çıktığı çatıda ayağını kırdı İlaçlama yapmak için çıktığı çatıda ayağını kırdı İlaçlama yapmak için çıktığı çatıda ayağını kırdı İlaçlama yapmak için çıktığı çatıda ayağını kırdı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 17:01:38. #1.13#
SON DAKİKA: İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement