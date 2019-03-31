Son Dakika Haberleri: Çorum'da, AK Parti'li Aşgın Kazandı

Çorum'da, AK Parti'li Aşgın Kazandı

51 dakika önce

ÇORUM'da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandı.

Çorum'da, AK Parti'li Aşgın Kazandı, System.String[]
ÇORUM'da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti'li  Halil İbrahim Aşgın kazandı.

Çorum'da, AK Parti'nin adayı Halil İbrahim Aşgın, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını kazandı. Çorum'da belediye başkanlığını AK Parti'li Zeki Gül yürütüyordu. Gül'ün yerine yeni dönemde AK Parti'de Halil İbrahim Aşgın aday gösterilmişti.

KİMDİR?

1973 yılında Çorum'un Boğacık köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesi'nde Sosyoloji alanında tamamladı. Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Mesleki Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğünü yaptı. 4 yıldır Hitit Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında öğretim üyesi olarak görev aldı. Aşgın, evli ve dört çocuk babası.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:31 Kaynak: DHA

Zeki Gül, Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, Çorum, Politika
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