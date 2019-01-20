Son Dakika Haberleri: Çorum'da Akü Hırsızları Tutuklandı

Çorum'da Akü Hırsızları Tutuklandı

11 dakika önce

ÇORUM'da kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.

Çorum'da Akü Hırsızları Tutuklandı, System.String[]
ÇORUM'da kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 3 kamyondan akü çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Hurdacıların yoğun olarak bulunduğu mahallelerde araştırma yapan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen M.Ç.(19), U.Ç. (17) ve M.A.K.'yi (16) gözaltına aldı. 

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede makhemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç. ve U.Ç. tutuklandı, M.A.K. ise serbest bırakıldı.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel
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