Son Dakika Haberleri: Çorum'da Akü Hırsızları Tutuklandı

Çorum'da Akü Hırsızları Tutuklandı

32 dakika önce

Çorum'da akü hırsızları tutuklandıÇorum'da, kamyonlardan akü çalınmasıyla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum'da akü hırsızları tutuklandı

Çorum'da, kamyonlardan akü çalınmasıyla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 3 kamyondan akü çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Hurdacıların yoğun olarak bulunduğu mahallelerde araştırma yapan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen M.Ç.(19) ve U.Ç. (17) ve M.A.K. 'yı(16) gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.K, serbest bırakılırken M.Ç. ve U.Ç. de çıkarıldıkları mahkemece tuutklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:29 Kaynak: DHA

Polis, Çorum, Güncel
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