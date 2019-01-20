Çorum'da Akü Hırsızları Tutuklandı
32 dakika önce
Çorum'da akü hırsızları tutuklandıÇorum'da, kamyonlardan akü çalınmasıyla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Çorum
'da akü hırsızları tutuklandı
Çorum'da, kamyonlardan akü çalınmasıyla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kent merkezinde 3 kamyondan akü çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Hurdacıların yoğun olarak bulunduğu mahallelerde araştırma yapan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen M.Ç.(19) ve U.Ç. (17) ve M.A.K. 'yı(16) gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.K, serbest bırakılırken M.Ç. ve U.Ç. de çıkarıldıkları mahkemece tuutklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:29 Kaynak: DHA
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