Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

13.03.2022 11:54
Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Çorum'da iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Çorum Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. ile H.K., M.Y. ve M.E.A. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavga sırasında A.K., yanındaki tüfekle havaya ateş ettikten sonra silahı Ulu Mezarlık içerisine attı. Çıkan kavgada darp edilen A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.K., hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, A.K.'nin mezarlığa attığı silahı bularak muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı YARDIM EDERKEN, DÖVÜLÜP BIÇAKLANDI YARDIM EDERKEN, DÖVÜLÜP BIÇAKLANDI

Polis, kavga, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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