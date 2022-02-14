Çorum'da alkol aldıktan sonra balkondan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'da alkol aldıktan sonra üçüncü kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştüğü iddia edilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kubbeli 1. Sokak'taki otoparkta bir şahsın yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince isminin Osman Ş. olduğu tespit edilen kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunda kırıklar oluşan Osman Ş'nin alkollü olduğu ve otoparkın bitişiğindeki binanın üçüncü katındaki balkondan düştüğü iddia edildi.