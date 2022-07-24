Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bahçeli köyünde iki gün önce, amca çocukları arasında bir köpeğin darbedilmesi nedeniyle tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine M.D. silahla Hacı D'yi yaralamıştı. Hacı D. ambulansla Alaca Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirmiş, jandarma ekiplerince yakalanan M.D. ise mahkemece tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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