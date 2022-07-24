Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

24.07.2022 16:41
Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Çorum'un Alaca ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Bahçeli köyünde köpeğini darbettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu amcasının oğlu M.D. (36) tarafından silahla öldürülen Hacı D'nin (30) cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından köye getirildi.

Hacı D'nin cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bahçeli köyünde iki gün önce, amca çocukları arasında bir köpeğin darbedilmesi nedeniyle tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine M.D. silahla Hacı D'yi yaralamıştı. Hacı D. ambulansla Alaca Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirmiş, jandarma ekiplerince yakalanan M.D. ise mahkemece tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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