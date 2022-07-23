Çorum'da amcasının oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da amcasının oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

23.07.2022 13:16
Çorum'da amcasının oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, amcasının oğlunu köpeğini darbettiği iddiasıyla silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, amcasının oğlunu köpeğini darbettiği iddiasıyla silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bahçeli köyünde köpeğini darbettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu amcasının oğlu Hacı D'yi (30) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan M.D. (36), gece saatlerinde köydeki evine dönmeye çalışırken yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesine sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bahçeli köyünde amca çocukları arasında bir köpeğin darbedilmesi nedeniyle tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine M.D. silahla Hacı D'yi yaralamıştı. Hacı D. ambulansla Alaca Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirmiş, M.D. kaçmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Alaca, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da amcasının oğlunu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

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