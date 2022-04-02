Çorum'da anız yangını ormana sıçradı - Son Dakika
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Çorum'da anız yangını ormana sıçradı

02.04.2022 21:52

- Çorum'da anız yangını ormana sıçradı Çorum'un Kargı ilçesinde anız yangından çıktığı iddia edilen yangın iki ayrı bölgede ormanlık alana sıçradı.

- Çorum'da anız yangını ormana sıçradı

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde anız yangından çıktığı iddia edilen yangın iki ayrı bölgede ormanlık alana sıçradı.

Çorum'un Kargı ilçesinde akşam saatlerinde tarlada çiftçiler tarafından yakılan anızlardan çıkan alevlerin ormanlık alana sıçraması sonucu çıkan yangın büyüdü. Çevredekilerin olayı ihbar etmesi üzerine Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, yangının halen çevrelenmeye çalışıldığını belirterek, "Yangın Kızılırmak nehri kıyısında dik bir alanda olması sebebiyle arazöz ve itfaiye araçları yangına doğrudan müdehale etmekte güçlük çekiyor. Bugün gün boyu etkili olan rüzgarında etkisiyle yangının genişlemesi hızlandı. Ekiplerimiz özveriyle yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yangın alanı çevrelenip kontrol altına alındıktan sonra hızla söndürme çalışmaları başlayacak" dedi.

Yangının en çok Avşar ve Adadağı mevkilerinde etkili olduğu öğrenildi.

Çorum'da anız yangını ormana sıçradı
Çorum'da anız yangını ormana sıçradı
Çorum'da anız yangını ormana sıçradı
Çorum'da anız yangını ormana sıçradı
Çorum'da anız yangını ormana sıçradı
Çorum'da anız yangını ormana sıçradı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da anız yangını ormana sıçradı - Son Dakika


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