Çorum\'da Anne ile Kızı Arasında Çıkan Kavgada Anne Bıçakla Yaralandı

Çorum'da anne ile kızı arasında çıkan kavgada kan döküldü. Annesinin başına bir cisimle vurmasına sinirlenen 16 yaşındaki S.Y., genç kadını karnından bıçakladı. Yaralı kadın tedavi altına alınırken S.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ANNESİNİ BIÇAKLADI

Çorum'da Ö.Y. (43), tartıştığı kızını başına bir cisimle vurarak yaraladı. Kendisini darbeden annesine öfkelenen S.Y. (16), mutfaktan aldığı bıçakla annesini karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrası gözaltına alınan S.Y, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.