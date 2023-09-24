Çorum'da Anne ile Kızı Arasında Çıkan Kavgada Anne Bıçakla Yaralandı - Son Dakika

Çorum'da Anne ile Kızı Arasında Çıkan Kavgada Anne Bıçakla Yaralandı

Çorum\'da Anne ile Kızı Arasında Çıkan Kavgada Anne Bıçakla Yaralandı
Son Güncelleme: 24.09.2023 15:42

Çorum'da yaşanan bir kavgada anne ile kızı arasında çıkan tartışma sonucunda anne başına bir cisimle vurularak yaralandı. Kendisini darbeden annesine öfkelenen kız ise mutfaktan aldığı bıçakla annesini karnından yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın ardından gözaltına alınan kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da anne ile kızı arasında çıkan kavgada kan döküldü. Annesinin başına bir cisimle vurmasına sinirlenen 16 yaşındaki S.Y., genç kadını karnından bıçakladı. Yaralı kadın tedavi altına alınırken S.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ANNESİNİ BIÇAKLADI

Çorum'da Ö.Y. (43), tartıştığı kızını başına bir cisimle vurarak yaraladı. Kendisini darbeden annesine öfkelenen S.Y. (16), mutfaktan aldığı bıçakla annesini karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrası gözaltına alınan S.Y, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Çorum, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Anne ile Kızı Arasında Çıkan Kavgada Anne Bıçakla Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da Anne ile Kızı Arasında Çıkan Kavgada Anne Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
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