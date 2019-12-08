Son Dakika Haberleri: Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu
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Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu

6 saat önce

ÇORUM'da, 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, altındaki daireye de sıçradı.

Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu, System.String[]

ÇORUM'da, 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, altındaki daireye de sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısında, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle, yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Tülay Akça'ya ait en üst kattaki daireye de sıçradı. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ise apartman sakinlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Paniğe neden olan yangında fenalaşan bir kadına, sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:06 Kaynak: DHA
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