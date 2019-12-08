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Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu
6 saat önce
Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:28 Kaynak: DHA
Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu
Evi yanan 13 yaşındaki çocuğun, köpeğine olan düşkünlüğü duygulandırdı Beyoğlu'nda korku dolu anlar Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı