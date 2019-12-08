Son Dakika Haberleri: Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu
Son Dakika Güncel Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu

6 saat önce

Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu.

Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu

Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:28 Kaynak: DHA
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