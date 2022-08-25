Olay, akşam saatlerinde Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Goncagül U., oturduğu apartmanın 4'üncü katından havalandırma boşluğuna düştü. Çığlık sesini duyan apartmandakilerin, ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Goncagül U., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Goncagül U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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